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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 23.03.2026 12:26:45

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt im Plus

Der Euro STOXX 50 entwickelt sich am Mittag positiv.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,56 Prozent stärker bei 5 586,96 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,624 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,528 Prozent schwächer bei 5 472,23 Punkten in den Montagshandel, nach 5 501,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 598,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 376,81 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 113,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Stand von 5 749,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 423,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,50 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 5,94 Prozent auf 5,18 EUR), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 145,30 EUR), Siemens (+ 2,87 Prozent auf 209,60 EUR), Airbus SE (+ 2,82 Prozent auf 165,46 EUR) und adidas (+ 1,76 Prozent auf 135,85 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen UniCredit (-1,99 Prozent auf 58,02 EUR), Eni (-1,82 Prozent auf 22,94 EUR), Deutsche Bank (+ 0,10 Prozent auf 24,79 EUR), Rheinmetall (+ 0,23 Prozent auf 1 506,50 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 244,40 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 517 979 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 434,829 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,05 erwartet. Mit 8,98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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