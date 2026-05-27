Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 6 091,52 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,124 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,095 Prozent auf 6 069,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 064,15 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 095,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 069,91 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,763 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 860,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 27.05.2025, den Wert von 5 415,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,12 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,83 Prozent auf 161,65 EUR), Infineon (+ 2,19 Prozent auf 79,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,94 Prozent auf 51,91 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,77 Prozent auf 92,10 EUR) und BMW (+ 1,22 Prozent auf 76,18 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-1,31 Prozent auf 9,68 EUR), Deutsche Börse (-0,71 Prozent auf 252,00 EUR), SAP SE (-0,53 Prozent auf 150,66 EUR), Eni (-0,50 Prozent auf 23,04 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,35 Prozent auf 5,72 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 694 047 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 551,379 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at