BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Index-Performance im Blick
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20.08.2026 09:28:41
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 6 446,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,509 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,045 Prozent stärker bei 6 447,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 444,46 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 441,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 451,51 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 227,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 976,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,32 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,20 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 1,47 Prozent auf 59,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 75,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,99 Prozent auf 45,47 EUR), Enel (+ 0,42 Prozent auf 9,53 EUR) und Infineon (+ 0,36 Prozent auf 55,18 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), BASF (-1,53 Prozent auf 51,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,12 Prozent auf 6,79 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR) und Bayer (-0,80 Prozent auf 48,62 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 314 510 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 594,237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,93
|-1,84%
|ASML NV
|1 498,60
|-0,20%
|BASF
|51,26
|-0,91%
|Bayer
|48,43
|-1,59%
|BMW AG
|57,88
|-0,86%
|Deutsche Telekom AG
|28,75
|-1,34%
|Enel S.p.A.
|9,48
|0,10%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,77
|-0,32%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,61
|-0,94%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,54
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 422,06
|-0,35%
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