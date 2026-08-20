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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Index-Performance im Blick 20.08.2026 09:28:41

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 6 446,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,509 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,045 Prozent stärker bei 6 447,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 444,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 441,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 451,51 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 227,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 976,07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,20 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 1,47 Prozent auf 59,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 75,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,99 Prozent auf 45,47 EUR), Enel (+ 0,42 Prozent auf 9,53 EUR) und Infineon (+ 0,36 Prozent auf 55,18 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), BASF (-1,53 Prozent auf 51,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,12 Prozent auf 6,79 EUR), Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR) und Bayer (-0,80 Prozent auf 48,62 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 314 510 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 594,237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 30,93 -1,84% Ahold Delhaize (Ahold)
ASML NV 1 498,60 -0,20% ASML NV
BASF 51,26 -0,91% BASF
Bayer 48,43 -1,59% Bayer
BMW AG 57,88 -0,86% BMW AG
Deutsche Telekom AG 28,75 -1,34% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,48 0,10% Enel S.p.A.
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 -0,32% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,61 -0,94% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 185,20 0,47% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,54 -0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 422,06 -0,35%

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