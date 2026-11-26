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26.11.2026 12:26:47
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mit Gewinnen
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,97 Prozent fester bei 6 010,84 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent stärker bei 5 920,89 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 894,46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 026,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 920,89 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,774 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 116,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Stand von 6 470,74 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 5 655,58 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,74 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Punkte.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 117,66 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), Rheinmetall (+ 4,01 Prozent auf 765,30 EUR), Bayer (+ 3,08 Prozent auf 52,24 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,89 Prozent auf 29,91 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Eni (+ 0,13 Prozent auf 24,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 587,00 EUR), Enel (+ 0,62 Prozent auf 9,52 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,88 Prozent auf 5,63 EUR) und Allianz (+ 0,99 Prozent auf 458,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 471 917 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 462,964 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,57 erwartet. Mit 7,74 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon AG
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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