Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,57 Prozent höher bei 6 571,27 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,599 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,123 Prozent fester bei 6 542,00 Punkten, nach 6 533,99 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 542,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 574,70 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,785 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 271,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Wert von 5 861,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 388,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 191,00 EUR), Deutsche Bank (+ 1,02 Prozent auf 33,69 EUR), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 163,32 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 177,62 EUR) und UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 85,80 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-1,56 Prozent auf 23,63 EUR), BASF (-1,31 Prozent auf 50,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 73,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 512,40 EUR) und adidas (-0,41 Prozent auf 157,85 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 456 346 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 598,940 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at