Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit Abgaben

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,90 Prozent auf 5 918,79 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,043 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,376 Prozent auf 5 950,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 972,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 906,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 950,21 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,680 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 913,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 5 998,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 288,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,17 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,83 Prozent auf 22,81 EUR), Infineon (+ 1,31 Prozent auf 60,28 EUR), BASF (+ 0,47 Prozent auf 51,15 EUR), Deutsche Bank (-0,11 Prozent auf 27,17 EUR) und Enel (-0,35 Prozent auf 9,65 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-5,65 Prozent auf 1 265,80 EUR), Allianz (-4,71 Prozent auf 370,40 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR), SAP SE (-1,63 Prozent auf 148,92 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,44 Prozent auf 46,64 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 129 976 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 502,970 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at