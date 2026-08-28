Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
|
28.08.2026 12:26:48
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,73 Prozent fester bei 6 471,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,516 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 479,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 448,46 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,272 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 289,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 6 055,11 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 5 396,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,62 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1,90 Prozent auf 61,08 EUR), Infineon (+ 1,71 Prozent auf 58,15 EUR), Enel (+ 1,47 Prozent auf 9,48 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 52,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,40 Prozent auf 46,24 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), Rheinmetall (-0,27 Prozent auf 1 170,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 28,17 EUR), adidas (+ 0,13 Prozent auf 153,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,16 Prozent auf 515,20 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 009 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,55
|0,52%
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,55
|-0,10%
|ASML NV
|1 464,20
|-0,97%
|BASF
|52,37
|2,01%
|BMW AG
|62,70
|5,27%
|Deutsche Telekom AG
|28,40
|1,03%
|Enel S.p.A.
|9,45
|1,00%
|Infineon AG
|56,55
|-0,79%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,69
|2,64%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|517,40
|0,74%
|Rheinmetall AG
|1 150,80
|-2,16%
|SAP SE
|190,96
|1,03%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,04
|3,27%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 485,67
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.