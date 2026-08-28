Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,73 Prozent fester bei 6 471,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,516 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 479,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 448,46 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,272 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 289,51 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 6 055,11 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 5 396,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,62 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 1,90 Prozent auf 61,08 EUR), Infineon (+ 1,71 Prozent auf 58,15 EUR), Enel (+ 1,47 Prozent auf 9,48 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 52,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,40 Prozent auf 46,24 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-0,86 Prozent auf 188,24 EUR), Rheinmetall (-0,27 Prozent auf 1 170,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,07 Prozent auf 28,17 EUR), adidas (+ 0,13 Prozent auf 153,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,16 Prozent auf 515,20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 009 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at