Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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16.03.2026 15:58:59
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert im Plus
Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,53 Prozent auf 5 746,99 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,806 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,008 Prozent tiefer bei 5 716,13 Punkten, nach 5 716,61 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 771,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 674,27 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Wert von 5 978,88 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.12.2025, einen Stand von 5 717,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 404,18 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 148,95 EUR), Bayer (+ 3,39 Prozent auf 39,95 EUR), Eni (+ 2,44 Prozent auf 22,49 EUR), Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1 625,50 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 25,93 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 32,73 EUR), BMW (-1,65 Prozent auf 79,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,95 Prozent auf 54,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,83 Prozent auf 88,76 EUR) und Infineon (-0,68 Prozent auf 39,57 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 660 404 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 454,639 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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