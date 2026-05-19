Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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19.05.2026 09:29:01
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus
Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,37 Prozent auf 5 870,58 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,872 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 5 857,75 Punkten, nach 5 849,00 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 855,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 877,08 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 057,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 6 059,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 427,23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,345 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,52 Prozent auf 1 213,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 258,80 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 172,34 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 28,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,71 Prozent auf 64,53 EUR), BASF (-1,02 Prozent auf 52,42 EUR), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 168,94 EUR), Eni (-0,56 Prozent auf 23,77 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 49,70 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 388 110 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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