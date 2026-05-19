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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 19.05.2026 09:29:01

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,37 Prozent auf 5 870,58 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,872 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,150 Prozent fester bei 5 857,75 Punkten, nach 5 849,00 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 855,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 877,08 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 057,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 6 059,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 427,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,345 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,69 Prozent auf 153,32 EUR), Rheinmetall (+ 3,52 Prozent auf 1 213,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,17 Prozent auf 258,80 EUR), Airbus SE (+ 1,10 Prozent auf 172,34 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 28,98 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-2,71 Prozent auf 64,53 EUR), BASF (-1,02 Prozent auf 52,42 EUR), Siemens Energy (-0,57 Prozent auf 168,94 EUR), Eni (-0,56 Prozent auf 23,77 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 49,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 388 110 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 503,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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