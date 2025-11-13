Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag mit negativen Notierungen.

Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,21 Prozent auf 5 775,04 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,899 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,149 Prozent stärker bei 5 795,92 Punkten in den Handel, nach 5 787,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 773,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 818,07 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 568,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Stand von 5 388,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 740,34 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,43 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 1,93 Prozent auf 29,62 EUR), Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,91 Prozent auf 553,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 5,99 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,66 Prozent auf 59,83 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-5,97 Prozent auf 235,45 EUR), Siemens Energy (-2,61 Prozent auf 104,55 EUR), Deutsche Telekom (-1,06 Prozent auf 27,02 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,00 Prozent auf 44,73 EUR) und Deutsche Börse (-0,67 Prozent auf 207,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 701 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343,763 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,28 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

