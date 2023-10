Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Montag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,81 Prozent auf 4 111,06 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,631 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 4 139,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4 144,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 097,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 139,51 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 237,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 236,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, den Stand von 3 375,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 6,61 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 4,31 Prozent auf 166,10 EUR), Eni (+ 3,27 Prozent auf 14,97 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 20,32 EUR), Enel (+ 0,84 Prozent auf 5,61 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,18 Prozent auf 163,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Flutter Entertainment (-2,30 Prozent auf 129,70 GBP), Infineon (-2,28 Prozent auf 31,95 EUR), BASF (-2,10 Prozent auf 40,94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,59 Prozent auf 38,44 EUR) und Bayer (-1,44 Prozent auf 43,44 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 835 190 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 364,420 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

