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Euro STOXX 50 aktuell 21.07.2026 09:29:09

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Um 09:12 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,37 Prozent aufwärts auf 6 250,57 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,359 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent höher bei 6 230,08 Punkten, nach 6 227,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 230,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 264,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 293,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 930,25 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Stand von 5 342,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,08 Prozent auf 65,33 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,10 Prozent auf 56,84 EUR), Rheinmetall (+ 1,10 Prozent auf 1 001,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,78 Prozent auf 6,37 EUR) und Siemens Energy (+ 0,66 Prozent auf 153,64 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 511,20 EUR), Deutsche Börse (-0,98 Prozent auf 252,70 EUR), BMW (-0,72 Prozent auf 57,92 EUR), SAP SE (-0,67 Prozent auf 137,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,60 Prozent auf 44,87 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 369 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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