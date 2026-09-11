Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent höher bei 6 300,14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,360 Prozent auf 6 291,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 268,97 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 301,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 291,52 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,33 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 6 551,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 6 056,96 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 386,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR), Infineon (+ 1,00 Prozent auf 56,36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,78 Prozent auf 47,22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 52,66 EUR), Deutsche Börse (-0,39 Prozent auf 278,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,18 Prozent auf 6,67 EUR) und Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 015,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 222 391 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 577,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Mit 6,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at