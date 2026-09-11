Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Bewegung
|
11.09.2026 09:28:34
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent höher bei 6 300,14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,367 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,360 Prozent auf 6 291,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6 268,97 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 301,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 291,52 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,33 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 6 551,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 6 056,96 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 386,77 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR), Infineon (+ 1,00 Prozent auf 56,36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,78 Prozent auf 47,22 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 52,66 EUR), Deutsche Börse (-0,39 Prozent auf 278,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,18 Prozent auf 6,67 EUR) und Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 015,00 EUR) unter Druck.
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 222 391 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 577,202 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Mit 6,71 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
11.09.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
11.09.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.09.26
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
11.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|199,22
|2,13%
|ASML NV
|1 466,60
|0,73%
|BASF
|52,02
|-2,13%
|Deutsche Börse AG
|276,40
|-1,04%
|Infineon AG
|58,23
|5,05%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,84
|2,84%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,57
|-0,13%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,77
|0,77%
|Rheinmetall AG
|990,40
|-2,31%
|SAP SE
|177,86
|0,87%
|Siemens AG
|264,50
|2,56%
|Siemens Energy AG
|143,70
|2,32%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,14
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 325,13
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.