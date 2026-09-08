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Euro STOXX 50 aktuell 08.09.2026 09:28:53

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Euro STOXX 50-Handel am Dienstagmorgen.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 6 392,41 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,441 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,156 Prozent auf 6 394,01 Punkte an der Kurstafel, nach 6 403,99 Punkten am Vortag.

Bei 6 381,51 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 399,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6 523,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 062,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 5 362,81 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,26 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,88 Prozent auf 1 040,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,08 Prozent auf 281,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,71 Prozent auf 28,44 EUR), Bayer (+ 0,45 Prozent auf 48,93 EUR) und BASF (+ 0,30 Prozent auf 53,19 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-2,58 Prozent auf 59,22 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,46 Prozent auf 47,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,06 Prozent auf 80,16 EUR), adidas (-0,88 Prozent auf 146,30 EUR) und Eni (-0,79 Prozent auf 23,21 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 281 763 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 565,562 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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BASF 53,81 1,70% BASF
Bayer 48,97 0,70% Bayer
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