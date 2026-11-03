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Kursentwicklung im Fokus 03.11.2026 12:26:54

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt ab

Der Euro STOXX 50 gibt derzeit nach.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr 0,41 Prozent auf 6 150,79 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,291 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,262 Prozent leichter bei 6 159,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 176,06 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 102,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 159,88 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 426,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 5 679,25 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 4,20 Prozent auf 52,12 EUR), Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 004,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,32 Prozent auf 569,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,27 Prozent auf 25,91 EUR) und BASF (+ 0,22 Prozent auf 53,67 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-2,90 Prozent auf 204,40 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR), Airbus SE (-1,27 Prozent auf 193,68 EUR), Siemens (-0,89 Prozent auf 267,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,82 Prozent auf 5,93 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 474 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 544,519 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die TotalEnergies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 194,50 -0,18% Airbus SE
ASML NV 1 398,40 2,43% ASML NV
BASF 53,42 0,19% BASF
Bayer 53,46 7,24% Bayer
Deutsche Telekom AG 25,84 0,58% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,99 0,94% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 569,00 0,14% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,83 0,76% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 009,40 1,06% Rheinmetall AG
SAP SE 206,05 -1,32% SAP SE
Siemens AG 271,50 1,34% Siemens AG
TotalEnergies 82,66 0,08% TotalEnergies

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