Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Am Donnerstag stand der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,38 Prozent im Minus bei 4 090,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,626 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,026 Prozent schwächer bei 4 104,79 Punkten in den Handel, nach 4 105,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 069,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 109,81 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,14 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 242,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Stand von 4 362,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, stand der Euro STOXX 50 bei 3 471,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 6,07 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,07 Prozent auf 127,28 EUR), Deutsche Börse (+ 0,29 Prozent auf 157,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 377,70 EUR), Siemens (-0,41 Prozent auf 129,86 EUR) und Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 20,35 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Stellantis (-4,12 Prozent auf 18,13 EUR), Infineon (-3,39 Prozent auf 30,07 EUR), Flutter Entertainment (-3,27 Prozent auf 127,25 GBP), BMW (-2,66 Prozent auf 95,31 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,28 Prozent auf 2,37 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 596 339 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 333,806 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at