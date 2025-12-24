Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab

Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 5 746,24 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,900 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 5 749,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 749,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 744,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 754,56 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 528,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 464,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 857,86 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 16,84 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 818,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 347,291 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 6,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Eni-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at