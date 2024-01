Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Euro STOXX 50-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,09 Prozent auf 4 560,23 Punkte. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,887 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,039 Prozent leichter bei 4 562,34 Punkten, nach 4 564,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 564,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 557,61 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,37 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 521,47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 073,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 148,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 568,80 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,05 EUR), Eni (+ 0,27 Prozent auf 14,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,13 Prozent auf 396,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,02 Prozent auf 23,27 EUR) und Allianz (-0,02 Prozent auf 248,45 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-1,76 Prozent auf 6,26 EUR), Infineon (-1,43 Prozent auf 34,41 EUR), UniCredit (-1,24 Prozent auf 26,66 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 159,12 EUR) und Stellantis (-0,86 Prozent auf 19,35 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 507 530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 334,805 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,90 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

