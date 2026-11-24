Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr 0,04 Prozent auf 6 071,79 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,121 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent fester bei 6 076,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 074,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 065,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 078,89 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 068,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 447,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2025, den Wert von 5 528,67 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 734,00 EUR), Airbus SE (+ 0,23 Prozent auf 196,22 EUR), UniCredit (+ 0,19 Prozent auf 77,08 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 26,29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,13 Prozent auf 311,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-1,25 Prozent auf 166,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,96 Prozent auf 57,56 EUR), Bayer (-0,87 Prozent auf 52,52 EUR), Infineon (-0,84 Prozent auf 48,02 EUR) und Siemens (-0,68 Prozent auf 263,35 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 186 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 450,168 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die TotalEnergies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at