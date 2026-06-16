Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 6 281,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,360 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,146 Prozent stärker bei 6 238,50 Punkten, nach 6 229,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 287,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 238,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 827,76 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 5 739,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 339,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 294,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,24 Prozent auf 159,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 174,60 EUR), Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,53 Prozent auf 52,96 EUR) und Airbus SE (+ 1,23 Prozent auf 186,02 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,70 Prozent auf 88,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,60 Prozent auf 48,59 EUR), BMW (-1,49 Prozent auf 67,32 EUR), adidas (-0,91 Prozent auf 174,75 EUR) und Eni (-0,48 Prozent auf 21,98 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 360 050 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 628,077 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at