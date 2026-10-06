Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

Am Dienstag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,52 Prozent höher bei 6 274,54 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,345 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,168 Prozent fester bei 6 252,63 Punkten, nach 6 242,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 252,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 310,74 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 6 392,93 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 6 398,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 628,72 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,25 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), adidas (+ 2,00 Prozent auf 145,15 EUR), Deutsche Börse (+ 1,93 Prozent auf 295,30 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 188,60 EUR) und Infineon (+ 1,91 Prozent auf 64,68 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR), Enel (+ 0,15 Prozent auf 8,76 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,31 Prozent auf 512,00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 499 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 638,329 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at