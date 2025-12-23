Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
23.12.2025 15:59:01
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne
Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,12 Prozent fester bei 5 750,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,918 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,020 Prozent schwächer bei 5 742,56 Punkten in den Handel, nach 5 743,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 729,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 754,53 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,39 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 4 852,93 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 16,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 1,27 Prozent auf 35,91 EUR), Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 223,80 EUR), Deutsche Bank (+ 0,82 Prozent auf 33,23 EUR), Siemens Energy (+ 0,63 Prozent auf 120,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 196,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,56 Prozent auf 5,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 103,65 EUR), Rheinmetall (-0,32 Prozent auf 1 540,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,19 Prozent auf 46,49 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 129 465 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 349,461 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Die Bayer-Aktie hat mit 7,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Eni-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
