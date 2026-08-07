Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
07.08.2026 17:58:38
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne
Letztendlich erhöhte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent auf 6 528,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,533 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,086 Prozent höher bei 6 508,13 Punkten, nach 6 502,56 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 559,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 508,13 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 319,86 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 972,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 5 332,07 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,59 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 559,99 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR), BMW (+ 1,98 Prozent auf 59,78 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,74 Prozent auf 274,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,09 Prozent auf 6,73 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR) und UniCredit (-0,48 Prozent auf 84,48 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 564,946 Mrd. Euro.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
07.08.26
|STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|435,50
|-1,09%
|ASML NV
|1 503,20
|0,91%
|BASF
|51,38
|0,53%
|BMW AG
|59,66
|1,77%
|Deutsche Börse AG
|273,80
|1,60%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|0,01%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,80
|-1,53%
|Rheinmetall AG
|1 145,00
|-0,54%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|UniCredit S.p.A.
|84,40
|-0,18%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 523,86
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.