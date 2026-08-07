Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Fokus 07.08.2026 17:58:38

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Der Euro STOXX 50 stieg schlussendlich.

Letztendlich erhöhte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent auf 6 528,38 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,533 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,086 Prozent höher bei 6 508,13 Punkten, nach 6 502,56 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 559,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 508,13 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 319,86 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 972,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Stand von 5 332,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,59 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 559,99 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,08 Prozent auf 177,96 EUR), Infineon (+ 2,92 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens (+ 2,45 Prozent auf 279,80 EUR), BMW (+ 1,98 Prozent auf 59,78 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,74 Prozent auf 274,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Allianz (-1,63 Prozent auf 433,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 515,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,09 Prozent auf 6,73 EUR), Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 146,40 EUR) und UniCredit (-0,48 Prozent auf 84,48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 181 355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 564,946 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Analysen
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Intesa Sanpaolo Kaufen DZ BANK
30.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 435,50 -1,09% Allianz
ASML NV 1 503,20 0,91% ASML NV
BASF 51,38 0,53% BASF
BMW AG 59,66 1,77% BMW AG
Deutsche Börse AG 273,80 1,60% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,79 0,01% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 514,80 -1,53% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 84,40 -0,18% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 523,86 0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen