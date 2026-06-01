Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Europa am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 6 050,02 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,063 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,055 Prozent höher bei 6 053,88 Punkten, nach 6 050,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 6 060,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 045,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 01.05.2026, einen Wert von 5 881,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 366,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 158,38 EUR), Infineon (+ 1,85 Prozent auf 82,61 EUR), Eni (+ 1,69 Prozent auf 22,82 EUR), Siemens Energy (+ 0,86 Prozent auf 164,64 EUR) und Enel (+ 0,72 Prozent auf 9,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,45 Prozent auf 36,00 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 177,32 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,98 Prozent auf 5,76 EUR), Deutsche Bank (-0,90 Prozent auf 27,61 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,59 Prozent auf 51,88 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 293 630 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 533,727 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at