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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Index-Performance im Fokus
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30.10.2026 09:28:47
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge
Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,85 Prozent schwächer bei 6 154,53 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent schwächer bei 6 179,29 Punkten, nach 6 207,07 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 179,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 154,14 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 269,02 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6 344,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 699,18 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,20 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4,15 Prozent auf 49,95 EUR), SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 25,96 EUR), adidas (+ 1,29 Prozent auf 169,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,26 Prozent auf 563,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,21 Prozent auf 129,18 EUR), Infineon (-4,04 Prozent auf 51,83 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 268,65 EUR), UniCredit (-1,75 Prozent auf 73,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,62 Prozent auf 30,65 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 697 869 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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