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Index-Performance im Fokus 30.10.2026 09:28:47

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Der Euro STOXX 50 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,85 Prozent schwächer bei 6 154,53 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent schwächer bei 6 179,29 Punkten, nach 6 207,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 179,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 154,14 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 269,02 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6 344,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 699,18 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,20 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4,15 Prozent auf 49,95 EUR), SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 211,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,33 Prozent auf 25,96 EUR), adidas (+ 1,29 Prozent auf 169,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,26 Prozent auf 563,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,21 Prozent auf 129,18 EUR), Infineon (-4,04 Prozent auf 51,83 EUR), Siemens (-1,86 Prozent auf 268,65 EUR), UniCredit (-1,75 Prozent auf 73,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,62 Prozent auf 30,65 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 697 869 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 579,977 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 403,80 -4,90% ASML NV
Bayer 50,22 5,13% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,86 -2,37% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 -0,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 565,80 1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 -2,30% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 73,02 -1,54% UniCredit S.p.A.

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