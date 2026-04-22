UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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22.04.2026 15:59:03
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 5 916,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,010 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 944,47 Zählern und damit 0,240 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 930,25 Punkte).
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 908,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 960,63 Zähler.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 501,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Stand von 5 956,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 4 961,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 6,27 Prozent auf 177,40 EUR), Infineon (+ 3,00 Prozent auf 49,17 EUR), Bayer (+ 1,03 Prozent auf 40,38 EUR), Siemens (+ 0,39 Prozent auf 242,55 EUR) und Enel (+ 0,37 Prozent auf 9,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-5,18 Prozent auf 27,30 EUR), UniCredit (-2,60 Prozent auf 66,21 EUR), adidas (-2,14 Prozent auf 141,95 EUR), SAP SE (-1,59 Prozent auf 148,76 EUR) und Allianz (-1,55 Prozent auf 388,70 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 650 653 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 479,845 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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