UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 22.04.2026 15:59:03

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert

Das macht das Börsenbarometer in Europa am dritten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,24 Prozent leichter bei 5 916,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,010 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 944,47 Zählern und damit 0,240 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 930,25 Punkte).

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 908,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 960,63 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 501,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2026, den Stand von 5 956,17 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 4 961,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 6,27 Prozent auf 177,40 EUR), Infineon (+ 3,00 Prozent auf 49,17 EUR), Bayer (+ 1,03 Prozent auf 40,38 EUR), Siemens (+ 0,39 Prozent auf 242,55 EUR) und Enel (+ 0,37 Prozent auf 9,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-5,18 Prozent auf 27,30 EUR), UniCredit (-2,60 Prozent auf 66,21 EUR), adidas (-2,14 Prozent auf 141,95 EUR), SAP SE (-1,59 Prozent auf 148,76 EUR) und Allianz (-1,55 Prozent auf 388,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 650 653 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 479,845 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
21.04.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
21.04.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
10.04.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 135,60 -1,63% adidas
Allianz 387,10 -0,62% Allianz
ASML NV 1 231,40 1,73% ASML NV
Bayer 38,86 -2,85% Bayer
Danone S.A. 67,98 0,30% Danone S.A.
Deutsche Telekom AG 27,64 0,88% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,81 -0,56% Enel S.p.A.
Infineon AG 53,21 1,18% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,57 -1,29% Intesa Sanpaolo S.p.A.
SAP SE 148,52 6,01% SAP SE
Siemens AG 240,15 -0,54% Siemens AG
Siemens Energy AG 185,48 -0,84% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 63,21 -1,03% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,70 -1,57% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 859,65 -0,60%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische und deutsche Aktienmarkt notieren im Freitagshandel leichter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen