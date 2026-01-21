Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent leichter bei 5 882,48 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,020 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,037 Prozent höher bei 5 894,28 Punkten, nach 5 892,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 897,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 881,02 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 760,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 686,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.01.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 165,96 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,549 Prozent nach oben. Bei 6 053,68 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 780,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 0,99 Prozent auf 44,05 EUR), Eni (+ 0,93 Prozent auf 16,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,72 Prozent auf 98,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,69 Prozent auf 57,24 EUR) und adidas (+ 0,52 Prozent auf 153,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,83 Prozent auf 42,13 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 26,41 EUR), Infineon (-1,06 Prozent auf 40,05 EUR), Deutsche Bank (-1,03 Prozent auf 32,07 EUR) und Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 213,90 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 892 053 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 434,268 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

