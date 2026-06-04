Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,41 Prozent fester bei 6 078,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,106 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,076 Prozent stärker bei 6 058,16 Punkten, nach 6 053,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 052,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6 092,88 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,401 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 763,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 870,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 405,15 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,89 Prozent nach oben. 6 199,78 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 5,04 Prozent auf 163,80 EUR), Airbus SE (+ 3,71 Prozent auf 175,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,53 Prozent auf 27,61 EUR), Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 246,70 EUR) und Bayer (+ 2,19 Prozent auf 35,46 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5,44 Prozent auf 83,21 EUR), Siemens Energy (-1,70 Prozent auf 157,44 EUR), Siemens (-1,47 Prozent auf 270,95 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 23,22 EUR) und Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 1 192,40 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 461 712 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 563,404 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at