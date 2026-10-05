Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 6 236,62 Punkten aus dem Montagshandel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent fester bei 6 254,32 Punkten in den Handel, nach 6 238,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 210,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 262,65 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 6 392,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 6 412,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 5 651,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,31 Prozent auf 6,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 40,20 EUR), Eni (+ 1,16 Prozent auf 24,43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,28 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR), adidas (-1,21 Prozent auf 142,30 EUR) und Enel (-0,70 Prozent auf 8,74 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 233 914 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 637,096 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at