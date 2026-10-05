Enel Aktie

Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50-Performance im Fokus 05.10.2026 17:58:43

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

In Europa war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Der Euro STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 6 236,62 Punkten aus dem Montagshandel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,345 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,254 Prozent fester bei 6 254,32 Punkten in den Handel, nach 6 238,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 210,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 262,65 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 6 392,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 6 412,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 5 651,71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,31 Prozent auf 6,43 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,20 Prozent auf 40,20 EUR), Eni (+ 1,16 Prozent auf 24,43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,28 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR), adidas (-1,21 Prozent auf 142,30 EUR) und Enel (-0,70 Prozent auf 8,74 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 233 914 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 637,096 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

mehr Analysen
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,35 0,07% adidas
ASML NV 1 661,00 0,17% ASML NV
Bayer 44,31 0,70% Bayer
Deutsche Bank AG 31,29 0,38% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,87 0,22% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,00 0,04% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 8,76 -0,01% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,39 0,18% Eni S.p.A.
Infineon AG 64,23 0,82% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,45 -0,12% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,35 0,01% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,24 0,41% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 992,20 0,86% Rheinmetall AG
TotalEnergies 75,19 -0,75% TotalEnergies

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 242,14 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX vor positiver Eröffnung -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen wird mit einer stärkeren Eröffnung gerechnet. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen