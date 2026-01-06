adidas Aktie

Euro STOXX 50 im Blick 06.01.2026 17:59:11

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Letztendlich legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5 932,95 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,982 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 5 926,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 943,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 895,76 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 5 723,93 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 986,64 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,80 Prozent auf 41,83 EUR), BASF (+ 2,16 Prozent auf 44,84 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,09 Prozent auf 48,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 61,45 EUR) und Enel (+ 1,60 Prozent auf 9,18 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-3,62 Prozent auf 163,75 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 531,80 EUR), Deutsche Bank (-1,18 Prozent auf 33,41 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,01 Prozent auf 5,99 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 237 316 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 382,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

