Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5 932,95 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,982 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,051 Prozent auf 5 926,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5 923,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 943,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 895,76 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 5 723,93 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.01.2025, den Wert von 4 986,64 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,80 Prozent auf 41,83 EUR), BASF (+ 2,16 Prozent auf 44,84 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,09 Prozent auf 48,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 61,45 EUR) und Enel (+ 1,60 Prozent auf 9,18 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-3,62 Prozent auf 163,75 EUR), SAP SE (-2,01 Prozent auf 202,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,52 Prozent auf 531,80 EUR), Deutsche Bank (-1,18 Prozent auf 33,41 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,01 Prozent auf 5,99 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 237 316 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 382,291 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at