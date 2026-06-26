Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|STOXX-Handel im Blick
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26.06.2026 17:58:55
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben
Schlussendlich gab der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,69 Prozent auf 6 224,18 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,351 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,098 Prozent tiefer bei 6 261,39 Punkten, nach 6 267,53 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 181,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 261,39 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,16 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 6 064,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 565,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 244,03 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6,39 Prozent zu Buche. Bei 6 337,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), adidas (+ 2,14 Prozent auf 181,70 EUR), Enel (+ 0,70 Prozent auf 10,10 EUR), Allianz (+ 0,20 Prozent auf 407,90 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 26,25 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 153,92 EUR), Infineon (-4,52 Prozent auf 78,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,91 Prozent auf 74,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,91 Prozent auf 43,34 EUR) und BMW (-2,83 Prozent auf 59,06 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 7 722 525 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 598,862 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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