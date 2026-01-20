SAP Aktie

Euro STOXX 50 im Blick 20.01.2026 09:28:58

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,60 Prozent leichter bei 5 890,48 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,105 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,259 Prozent auf 5 910,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 925,82 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 879,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 910,48 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 5 760,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 680,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 164,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,685 Prozent. 6 053,68 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 780,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,66 EUR), BMW (+ 0,14 Prozent auf 85,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 524,40 EUR), adidas (+ 0,00 Prozent auf 151,55 EUR) und UniCredit (-0,06 Prozent auf 71,15 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 131,50 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 251,20 EUR), Infineon (-1,51 Prozent auf 40,02 EUR), Enel (-1,22 Prozent auf 9,00 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 193,82 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 234 192 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 452,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Siemens Buy UBS AG
15.01.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Underweight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

adidas 152,60 0,36% adidas
ASML NV 1 112,80 -0,11% ASML NV
BMW AG 85,06 -0,42% BMW AG
Deutsche Telekom AG 27,33 -0,76% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,93 -1,89% Enel S.p.A.
Infineon AG 39,77 -1,96% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -1,76% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 522,80 -0,57% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,27 -1,15% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 192,12 -2,28% SAP SE
Siemens AG 252,00 -1,27% Siemens AG
Siemens Energy AG 128,80 -4,06% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 71,04 -0,39% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 97,06 -1,56% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 848,47 -1,31%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

