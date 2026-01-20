SAP Aktie
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,60 Prozent leichter bei 5 890,48 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,105 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,259 Prozent auf 5 910,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 925,82 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 879,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 910,48 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Stand von 5 760,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 680,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 164,44 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,685 Prozent. 6 053,68 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 780,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 27,66 EUR), BMW (+ 0,14 Prozent auf 85,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 524,40 EUR), adidas (+ 0,00 Prozent auf 151,55 EUR) und UniCredit (-0,06 Prozent auf 71,15 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-1,98 Prozent auf 131,50 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 251,20 EUR), Infineon (-1,51 Prozent auf 40,02 EUR), Enel (-1,22 Prozent auf 9,00 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 193,82 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 234 192 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 452,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
