Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Performance im Blick
|
13.03.2026 09:29:44
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone
Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,06 Prozent auf 5 687,91 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,872 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,375 Prozent leichter bei 5 727,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 748,89 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 686,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 727,32 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 985,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 5 720,71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 5 328,39 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,78 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 0,92 Prozent auf 22,04 EUR), Rheinmetall (+ 0,90 Prozent auf 1 564,50 EUR), Enel (-0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Allianz (-0,06 Prozent auf 350,30 EUR) und BASF (-0,10 Prozent auf 48,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-3,21 Prozent auf 147,75 EUR), adidas (-2,62 Prozent auf 137,50 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 79,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,00 Prozent auf 45,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,90 Prozent auf 54,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 507 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 454,947 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
