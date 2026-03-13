Deutsche Bank Aktie

Index-Performance im Blick 13.03.2026 09:29:44

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 1,06 Prozent auf 5 687,91 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,872 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,375 Prozent leichter bei 5 727,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 748,89 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 686,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 727,32 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 985,23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Wert von 5 720,71 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 5 328,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,78 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 0,92 Prozent auf 22,04 EUR), Rheinmetall (+ 0,90 Prozent auf 1 564,50 EUR), Enel (-0,01 Prozent auf 9,47 EUR), Allianz (-0,06 Prozent auf 350,30 EUR) und BASF (-0,10 Prozent auf 48,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-3,21 Prozent auf 147,75 EUR), adidas (-2,62 Prozent auf 137,50 EUR), BMW (-2,23 Prozent auf 79,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,00 Prozent auf 45,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,90 Prozent auf 54,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 507 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 454,947 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

