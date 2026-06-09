Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
09.06.2026 09:30:00
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 6 086,75 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,073 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent leichter bei 6 058,79 Punkten, nach 6 062,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 089,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 058,79 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 685,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 09.06.2025, mit 5 421,52 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,04 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,48 Prozent auf 80,18 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 27,57 EUR), Allianz (+ 0,94 Prozent auf 377,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,71 Prozent auf 452,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 52,08 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,60 Prozent auf 35,12 EUR), SAP SE (-1,19 Prozent auf 156,22 EUR), Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 1 187,00 EUR), BASF (-0,66 Prozent auf 48,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 87,34 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 285 988 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 563,558 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:30
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.06.26
|DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
04.06.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research