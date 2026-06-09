Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,40 Prozent stärker bei 6 086,75 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,073 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,058 Prozent leichter bei 6 058,79 Punkten, nach 6 062,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 089,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 058,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 685,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 09.06.2025, mit 5 421,52 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,04 Prozent. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,48 Prozent auf 80,18 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 27,57 EUR), Allianz (+ 0,94 Prozent auf 377,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,71 Prozent auf 452,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 52,08 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,60 Prozent auf 35,12 EUR), SAP SE (-1,19 Prozent auf 156,22 EUR), Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 1 187,00 EUR), BASF (-0,66 Prozent auf 48,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 87,34 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 285 988 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 563,558 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at