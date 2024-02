Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochmorgen.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 4 692,38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,062 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 4 691,57 Punkte an der Kurstafel, nach 4 690,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 694,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 690,69 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,780 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 463,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 153,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der Euro STOXX 50 4 209,31 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,98 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 694,19 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 1,66 Prozent auf 21,81 EUR), BMW (+ 1,03 Prozent auf 98,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 64,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,20 Prozent auf 398,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,15 Prozent auf 118,22 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,55 Prozent auf 42,83 EUR), Infineon (-2,59 Prozent auf 32,73 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,64 Prozent auf 2,88 EUR), Siemens (-0,56 Prozent auf 166,44 EUR) und adidas (-0,37 Prozent auf 175,54 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 999 657 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 389,465 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

2024 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

