Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,26 Prozent auf 4 459,78 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,933 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,081 Prozent stärker bei 4 451,72 Punkten, nach 4 448,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 463,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 451,72 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,52 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.12.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 414,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 099,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, bei 3 973,97 Punkten.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 0,92 Prozent auf 34,72 EUR), Eni (+ 0,69 Prozent auf 15,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 22,43 EUR), Enel (+ 0,62 Prozent auf 6,67 EUR) und Allianz (+ 0,62 Prozent auf 244,05 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen adidas (-2,63 Prozent auf 174,44 EUR), Stellantis (-0,59 Prozent auf 20,40 EUR), UniCredit (-0,53 Prozent auf 24,90 EUR), Infineon (-0,43 Prozent auf 35,49 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,05 Prozent auf 44,37 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 210 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 361,073 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 11,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at