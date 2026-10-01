SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50 im Blick
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01.10.2026 09:28:57
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 6 244,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,416 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,211 Prozent leichter bei 6 255,77 Punkten, nach 6 269,02 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 238,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 255,77 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 368,98 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 6 282,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 581,21 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,74 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,71 Prozent auf 61,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), Enel (+ 0,39) Prozent auf 8,76 EUR), Eni (+ 0,15 Prozent auf 24,04 EUR) und Rheinmetall (-0,03 Prozent auf 956,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-1,95 Prozent auf 81,28 EUR), Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 31,34 EUR), Bayer (-1,61 Prozent auf 47,18 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 143,00 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,80 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 515 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 617,131 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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