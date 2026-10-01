SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Blick 01.10.2026 09:28:57

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent leichter bei 6 244,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,416 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,211 Prozent leichter bei 6 255,77 Punkten, nach 6 269,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 238,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 255,77 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 368,98 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 6 282,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 581,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,74 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,71 Prozent auf 61,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,14 Prozent auf 144,22 EUR), Enel (+ 0,39) Prozent auf 8,76 EUR), Eni (+ 0,15 Prozent auf 24,04 EUR) und Rheinmetall (-0,03 Prozent auf 956,10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-1,95 Prozent auf 81,28 EUR), Deutsche Bank (-1,65 Prozent auf 31,34 EUR), Bayer (-1,61 Prozent auf 47,18 EUR), adidas (-1,58 Prozent auf 143,00 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,80 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 515 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 617,131 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 7,66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
16:47 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,85 -1,55% adidas
ASML NV 1 611,40 0,61% ASML NV
Bayer 45,22 -5,14% Bayer
Deutsche Bank AG 31,04 -2,05% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,05 0,12% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,66 -1,01% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,06 -0,02% Eni S.p.A.
Infineon AG 60,01 1,16% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,02 -1,20% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,97 -2,61% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 949,50 -0,62% Rheinmetall AG
SAP SE 187,50 1,76% SAP SE
Siemens Energy AG 143,68 0,52% Siemens Energy AG
TotalEnergies 74,70 -1,44% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 79,88 -3,01% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 175,45 -1,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen