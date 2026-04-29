Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Heute ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent leichter bei 5 807,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,898 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,038 Prozent auf 5 833,86 Punkte an der Kurstafel, nach 5 836,10 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 798,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 850,30 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,21 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 505,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 891,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 161,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,732 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 8,49 Prozent auf 149,50 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 55,07 EUR), Airbus SE (+ 4,24 Prozent auf 173,08 EUR), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 176,38 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 27,23 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-2,88 Prozent auf 26,51 EUR), BMW (-2,57 Prozent auf 77,32 EUR), SAP SE (-2,54 Prozent auf 145,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,51 Prozent auf 46,67 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,43 Prozent auf 531,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5 316 039 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at