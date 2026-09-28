Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50 im Fokus
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28.09.2026 15:58:27
Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent fester bei 6 331,95 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,402 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 6 311,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 302,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 287,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 338,23 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 221,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,23 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,39 Prozent auf 24,63 EUR), Bayer (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 57,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,42 Prozent auf 41,87 EUR) und Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 195,14 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 972,70 EUR), Enel (-0,77 Prozent auf 8,85 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 26,82 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 6,80 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 586,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,60 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,20
|1,01%
|ASML NV
|1 542,00
|1,07%
|Bayer
|50,84
|1,40%
|Deutsche Telekom AG
|26,76
|-1,07%
|Enel S.p.A.
|8,82
|-1,28%
|Eni S.p.A.
|24,71
|3,07%
|Infineon AG
|57,36
|0,49%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|-0,64%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,56
|0,56%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,94
|-0,11%
|Rheinmetall AG
|979,30
|-0,54%
|SAP SE
|183,06
|-1,17%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 342,06
|0,62%
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