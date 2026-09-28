Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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Euro STOXX 50 im Fokus 28.09.2026 15:58:27

Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent fester bei 6 331,95 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,402 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 6 311,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 302,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 287,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 338,23 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 221,55 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,23 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,39 Prozent auf 24,63 EUR), Bayer (+ 1,48 Prozent auf 50,76 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 57,54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,42 Prozent auf 41,87 EUR) und Airbus SE (+ 1,35 Prozent auf 195,14 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-3,46 Prozent auf 179,48 EUR), Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 972,70 EUR), Enel (-0,77 Prozent auf 8,85 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 26,82 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,22 Prozent auf 6,80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 845 850 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 586,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,60 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,20 1,01% Airbus SE
ASML NV 1 542,00 1,07% ASML NV
Bayer 50,84 1,40% Bayer
Deutsche Telekom AG 26,76 -1,07% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,82 -1,28% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,71 3,07% Eni S.p.A.
Infineon AG 57,36 0,49% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,79 -0,64% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,56 0,56% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,94 -0,11% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 979,30 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 183,06 -1,17% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 342,06 0,62%

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