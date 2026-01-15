Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
15.01.2026 15:58:57
Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,76 Prozent auf 6 050,50 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,127 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 6 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,05 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 053,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 004,35 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,922 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 5 752,52 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 5 605,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 032,31 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 053,68 Punkte. Bei 5 780,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 129,80 EUR), UniCredit (+ 1,18 Prozent auf 72,23 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 161,80 EUR), Bayer (+ 0,98 Prozent auf 42,08 EUR) und Allianz (+ 0,87 Prozent auf 382,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 59,01 EUR), Eni (-2,41 Prozent auf 16,35 EUR), BMW (-1,30 Prozent auf 89,68 EUR), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 27,76 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 102,65 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 219 325 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 427,369 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
