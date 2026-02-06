Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|STOXX-Handel im Fokus
|
06.02.2026 15:59:28
Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,90 Prozent auf 5 979,06 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,049 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 5 925,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 925,70 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 983,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 904,33 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,32 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.01.2026, einen Stand von 5 931,79 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 5 611,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 356,63 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 073,34 Punkte. Bei 5 780,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 150,25 EUR), Bayer (+ 2,16 Prozent auf 45,79 EUR), Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 31,23 EUR), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 248,65 EUR) und Infineon (+ 1,67 Prozent auf 42,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 48,17 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 87,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 58,55 EUR) und Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 30,51 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 523 329 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 445,586 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|BASF
|48,12
|-1,49%
|Bayer
|45,54
|-1,61%
|BMW AG
|88,48
|-0,09%
|Deutsche Bank AG
|31,44
|2,43%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|-0,58%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,82
|2,53%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|Siemens Energy AG
|151,80
|2,88%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 998,40
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.