Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Für den Euro STOXX 50 geht es am Nachmittag aufwärts.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,90 Prozent auf 5 979,06 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,049 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 5 925,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 925,70 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 983,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 904,33 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,32 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 06.01.2026, einen Stand von 5 931,79 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 5 611,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 356,63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 073,34 Punkte. Bei 5 780,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 150,25 EUR), Bayer (+ 2,16 Prozent auf 45,79 EUR), Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 31,23 EUR), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 248,65 EUR) und Infineon (+ 1,67 Prozent auf 42,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 48,17 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 87,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 58,55 EUR) und Deutsche Telekom (-0,29 Prozent auf 30,51 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 523 329 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 445,586 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at