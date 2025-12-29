Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 mittags

Am Montag gewinnt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,09 Prozent auf 5 751,48 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,902 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,103 Prozent auf 5 752,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 746,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 766,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 734,91 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 5 668,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 506,85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 898,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,95 Prozent zu. Bei 5 818,07 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 1,95 Prozent auf 167,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,47 Prozent auf 60,17 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 44,27 EUR), BMW (+ 0,88 Prozent auf 93,48 EUR) und Bayer (+ 0,79 Prozent auf 36,23 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 1 502,50 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 119,40 EUR), UniCredit (-0,76 Prozent auf 69,30 EUR), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 195,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,60 Prozent auf 559,00 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 816 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at