Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent auf 5 546,22 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,627 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,197 Prozent stärker bei 5 585,32 Punkten, nach 5 574,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 510,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 607,64 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 116,60 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 24.03.2025, bei 5 415,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 5,20 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 3,24 Prozent auf 48,41 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,71 Prozent auf 32,08 EUR), Eni (+ 1,30) Prozent auf 22,93 EUR), Enel (+ 1,27 Prozent auf 9,17 EUR) und Siemens Energy (+ 0,44 Prozent auf 148,25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-4,30 Prozent auf 147,24 EUR), Bayer (-2,83 Prozent auf 37,38 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,04 EUR), UniCredit (-1,95 Prozent auf 61,00 EUR) und Rheinmetall (-1,69 Prozent auf 1 458,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 857 540 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 453,020 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,16 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at