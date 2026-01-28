Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Index-Bewegung
|
28.01.2026 09:30:02
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 6 013,33 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,100 Prozent auf 5 988,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5 994,59 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 970,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 024,55 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 704,35 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.01.2025, den Wert von 5 195,71 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,79 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 5,23 Prozent auf 44,54 EUR), Deutsche Börse (+ 1,11 Prozent auf 209,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,02 Prozent auf 143,65 EUR), Siemens (+ 0,79 Prozent auf 255,40 EUR) und Eni (+ 0,47 Prozent auf 17,00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,14 Prozent auf 45,74 EUR), adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR), Airbus SE (-1,01 Prozent auf 197,34 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 26,75 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,76 Prozent auf 56,50 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 402 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 456,594 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,76 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
