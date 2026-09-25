Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,85 Prozent fester bei 6 325,84 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,400 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,207 Prozent auf 6 285,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6 272,50 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 285,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 328,40 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bei 6 455,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6 267,53 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 5 444,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,13 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 31,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 1,89 Prozent auf 280,00 EUR), adidas (+ 1,79 Prozent auf 144,80 EUR) und UniCredit (+ 1,24 Prozent auf 83,34 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Airbus SE (-1,42 Prozent auf 191,62 EUR), BMW (-0,35 Prozent auf 56,26 EUR), BASF (-0,31 Prozent auf 52,14 EUR), Rheinmetall (-0,28 Prozent auf 987,20 EUR) und Eni (-0,27 Prozent auf 24,16 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 434 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 584,217 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,65 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at