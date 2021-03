EURO STOXX 50: Neues Trading-Kaufsignal

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Begleitet von dem weiterhin festen US-Dollar (vs. Euro), über den Markterwartungen liegenden US-Konjunkturdaten und dem Newsflow vom Suezkanal hat sich die freundliche Stimmung an den europäische Aktienmärkten zum Wochenauftakt fortgesetzt. Während die technische Aufwärtsrotation jetzt auch den europäischen Food & Beverage-Bereich erfasst hat, setzt der Chemie Sektor seine relative Stärke im Sektorvergleich mit neuen All-Time-Highs fort. Demgegenüber waren die Banken- und Financial Services Bereiche durch den Newsflow aufgrund umfangreicher Verluste eines US-Hedgefunds und dessen Prime Brokern gedrückt worden. Insgesamt deutet die technische Sektor-Marktbreite eine Fortsetzung der Monats-/ Quartalsendrally an.

Aus technischer Sicht sind im Euro STOXX 50-Future sowohl der mittelfristige (Start Ende Dezember 2020 bei 3.335; Aufwärtstrendlinie: 3.550) als auch der beschleunigte Aufwärtstrend (Start Ende Januar 2021 bei 3.403; Aufwärtstrendlinie: 3.730) weiterhin intakt. Die Aufwärtsrallye (3.589 – 3.821) führte den Future in eine kurzfristig überkaufte Lage und an die sechsjährige Resistance-Zone 3.837 – 3.867 (vom Index; seit 2015). Zuletzt lag eine Mini-Flagge mit einem trendbestätigenden Charakter vor. Aktuell hat sich der Future mit einem einem schwachen Trading-Kaufsignal (B5) abgesetzt und arbeitet sowohl an der Etablierung einer neuen Aufwärtsrallye als auch am Crossen der sechsjährigen Resistance-Zone. Für diese Aufwärtsrally deutet sich für das Monats- und Quartalsende ein kurzfrisitiges, technisches Kurspotential bis oberhalb von 3.900 an.

