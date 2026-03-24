EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.03.2023 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,47 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 174,004 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 266,23 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 23.03.2026 auf 59,00 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 266,23 EUR entspricht einer Performance von +2,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) bezifferte sich zuletzt auf 115,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at