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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Rentables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment? 23.06.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse EBR Handel mit AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 62,98 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,588 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 70,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,48 Prozent mehr wert.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde am Markt mit 136,51 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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