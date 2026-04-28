AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Hochrechnung
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28.04.2026 10:03:39
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 28.04.2021 wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,949 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 061,36 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 27.04.2026 auf 62,62 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 6,14 Prozent vermehrt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) war somit zuletzt am Markt 121,26 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images