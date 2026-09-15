AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?
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15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 48,18 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,076 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,27 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 14.09.2026 auf 69,02 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,27 Prozent vermehrt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132,45 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|68,78
|-0,49%