AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition? 15.09.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 48,18 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,076 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,27 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 14.09.2026 auf 69,02 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 43,27 Prozent vermehrt.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132,45 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition? So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Investoren gebracht.

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 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
14.09.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
10.09.26 AB InBev Buy UBS AG
01.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 68,78 -0,49% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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